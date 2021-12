Explosion d'un immeuble à Sanary-sur-Mer : les habitants toujours sous le choc

Dans la nuit du mardi, les secours ont extrait des décombres une personne âgée, sans vie. Le bilan s'alourdit à deux morts. Depuis hier, les habitants se rassemblent sur le port, au plus près de la zone de recherche. C'est toute une ville meurtrie qui attend des réponses. "J'ai besoin de savoir. Ce n'est pas la curiosité mais c'est un besoin", "On est là par le cœur, par rapport à ces gens qui sont morts", "On n'a plus envie de faire la fête", disent-ils. Difficile de s'habituer à ce décor. La ville de Sanary a annoncé l'annulation de toutes ses animations jusqu'à la fin de la semaine.