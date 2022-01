VIDÉO - Explosion des vols par ruse : "Je n’ai plus confiance en personne maintenant", témoigne une victime

Désormais, Louise est extrêmement prudente depuis un soir de février durant lequel une personne inconnue sonne à la porte. La retraitée ouvre un peu vite. "Elle a fait des grands mouvements, elle était assistante sociale et puis elle était recommandée par la ville. Elle m’a poussé, elle est tout de suite allée dans ma cuisine regarder ce qui traînait et il n’y avait rien mais j’ai eu de la chance parce que j’avais tous mes bijoux qui étaient là", témoigne-t-elle encore sous le choc. Ce sont ses cris qui font fuir son agresseur bredouille, finalement arrêté par la police municipale après plusieurs autres vols ou tentatives dans cette commune.

Ces vols par ruse, souvent au domicile de personnes âgées, ont des scénarios de plus en plus sophistiqués. "On a eu dernièrement le cas d’une première personne qui est entrée dans un domicile et puis qui a été mis en fuite par le propriétaire et ensuite un second individu qui était son complice qui s’est présenté en tant que faux policier, qui avait interpelé le premier individu soi-disant cambrioleur", explique Jérémy Gambey, chef de service à la police municipale de Hem (Nord). En détournant son attention, le duo fait alors main basse sur les bijoux et l’argent en liquide.