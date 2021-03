Faux notaires : cette arnaque a déjà fait des dizaines de victimes en France

Ces arnaques ont fleuri sur tout le territoire. Au mois de décembre, une quinzaine de signalements ont été effectués en une semaine seulement auprès de la Chambre des notaires interdépartementale des Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Plus au Nord, la chambre des notaires de Rennes, notamment, comptabilise une dizaine de victimes, dont certaines ayant versé entre 10.000 et 20.000 euros aux escrocs, rapporte le quotidien régional Ouest-France .

La crise sanitaire s'avère un terreau fertile à ce type d'arnaques. La raison ? L’épidémie de Covid, en plus de faire enfler le nombre de morts, a isolé de nombreuses personnes âgées et ces dernières sont devenues plus vulnérables face à ce type d'abus. En parallèle, les méthodes des faux notaires sont de plus en plus sophistiquées. Pour usurper l’identité d’un vrai professionnel, ils n’hésitent pas à joindre des documents estampillés d'un faux logo ou avec des tampons et signatures falsifiés pour rendre l'arnaque plus réelle.