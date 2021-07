Faux pass sanitaires : le trafic s’organise

Depuis l'annonce de la généralisation du pass sanitaire, obtenir un faux certificat de vaccination est devenu une tendance forte de Google. On constate aussi le même phénomène sur les réseaux sociaux où l'on vous promet un passeport sanitaire pour 300 euros. Ces transactions sont en fait des arnaques car il est impossible de créer un QR code selon David Sygula, expert en cybersécurité. "On ne peut pirater le QR code. Donc, on est soit sur un faux qui ne marchera, soit une personne qui entre de fausses informations dans une vraie base de données".

Les professionnels de santé sont les seuls à accéder au serveur officiel. Ils peuvent donc éditer des certificats. Amine est interne en centre de vaccination. Il a été sollicité pour de faux mais refuse ce genre de pratique. Le délit de faux et usage de faux est pourtant puni de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est un comportement criminel selon notre interne en médecine car les fraudeurs font croire qu'ils sont protégés et qu'ils protègent les autres. Si le détenteur d'un faux certificat est positif au Covid et le sait, il peut en outre être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui.