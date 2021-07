Féminicide dans le Var : toujours en fuite, le suspect, "armé et dangereux", appelé à se rendre

Activement recherché depuis le drame, Marc Floris, âgé de 33 ans et soupçonné d'être l'auteur des tirs suspect, est toujours en fuite. "Des enquêteurs se sont présentés dimanche pour auditionner une personne suspectée d'être impliquée dans un homicide dans le Var. Au début, l'homme a accepté mais il a ensuite refusé d'être auditionné et s'est retranché dans sa maison", indique une source proche du dossier.

Des forces du GIGN parisien sont venues en renfort et l'homme était toujours activement recherché lundi, dans la commune de quelque 600 habitants. Au total, près de 200 militaires sont déployés sur le secteur pour retrouver cet homme qualifié par le procureur-adjoint de la République à Draguignan, Guy Bouchet, comme "armé et dangereux". Une douille de calibre 9 mm a été retrouvée à proximité du corps de la jeune femme. "Le suspect entretenait ou avait entretenu sur une courte période de temps une relation avec la victime", selon le magistrat.

"A Gréolières, nous pouvons circuler dans le village. On ne peut pas utiliser le terrain d'atterrissage pour les parapentes car il y a un hélicoptère de la gendarmerie, deux hélicoptères militaires et des camions de gendarmes", a commenté un employé de l'école de parapente du village, Olivier Martinez.

"Les gendarmes sont déployés au quartier dit de Laval, qui est à six-sept kilomètres du centre du village et où est la maison du suspect", a indiqué à l'AFP le maire Marc Malfatto. L'homme recherché est âgé d'une trentaine d'années, il a grandi sur la commune et travaille dans une société de travaux publics sur la Côte d'Azur où il était très apprécié", a-t-il ajouté.

Lors d'un point presse ce lundi en fin d'après-midi, le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez a appelé le suspect à "déposer les armes" et à "se livrer". "Si j'ai un message à donner et si je suis écouté, c'est qu'il faut à un moment donné savoir déposer les armes, se livrer, faire confiance à ceux qui sont à sa recherche", a expliqué le représentant de l'État. "Je pense que c'est la meilleure des solutions pour cette personne-là, pour sa famille aussi et pour tous ceux qui le connaissent", a-t-il dit, ajoutant : "Nous ferons tout pour le retrouver et nous espérons le retrouver sain et sauf".