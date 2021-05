Femme brûlée vive par son ex-conjoint à Mérignac : ce drame aurait-il pu être évité ?

C'est un quartier endeuillé et inconsolable. Partout, les habitants de Mérignac sont encore profondément marqués par une scène d'une violence inouïe qui s'est produite mardi en pleine rue. Une mère de famille de 31 ans a été par son ex-époux. Ce dernier lui a tiré d'abord dans les genoux. Ensuite, il l'a aspergé d'essence, puis l'immoler alors qu'elle était au sol, encore vivante. Ses voisins, abasourdis, se souviennent de nombreuses disputes au sein du couple. "On sentait un climat qu'on n'a pas envie de vivre. Mais il n'y avait pas assez non plus pour que je puisse appeler la police ou faire quelque chose".