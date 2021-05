"Ça me révolte" : émotion et indignation des voisins après le féminicide à Mérignac

Des bougies, des fleurs et des mots d'hommage ornent la rue où Chahinez D. a été brûlée vive en pleine rue par son ex-mari. Cette scène d'une violence inouïe s'est déroulée ce mardi 4 mai non loin du domicile de la victime, sous les yeux d'habitants incapables de lui porter secours.

"Vu le produit, on n’arrivait pas à éteindre le feu, il repartait par en dessous", se remémore Gérard, les larmes aux yeux face aux caméras de TF1, qui a ressenti "un sentiment d'impuissance". "Ça s'est joué à une seconde", poursuit-il, alors que le meurtrier braquait une arme sur lui. La même arme avec laquelle l'assaillant a tiré deux balles dans les jambes de la trentenaire avant de l'asperger d'essence et de l'immoler : "Ce gars-là n'avait aucune expression. C'est pas humain", dit-il.

Douleur et colère sont partagées dans ce quartier de Mérignac. "On a peut-être pas su l'écouter, entendre qu'elle était en détresse. Ça suffit, il y a trop de féminicides", déplore une riveraine. "Ce n'est pas assez pris au sérieux, ça me révolte. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fichu un coup à l'estomac", poursuit une autre voisine. "Je suis très touchée de ce qu'il est arrivé, comme c'est arrivé à d'autres femmes, comme ça arrivera encore si on ne fait rien. Là, il faut agir", déclare une dame.

Avant de commettre l'irréparable, l'homme circulait à proximité de la maison de la mère de trois enfants. "Il venait clandestinement ici, il venait le soir quand il faisait nuit, il repartait le matin", relate un voisin. "On savait qu'il était violent puisqu'il l'avait déjà frappé." Des scènes de dispute avaient en effet éclaté à plusieurs reprises entre les ex-époux. "On sentait un climat qu'on n’a pas envie de vivre", reconnaît une voisine. "Mais ce n'était pas suffisant pour que j'appelle la police ou que je fasse quelque chose. On ne s'est jamais parlé avec cette pauvre dame. Si ça avait été le cas, j'aurais peut-être fait quelque chose."