Femme tuée dans la rue à Hayange : ce drame aurait-il pu être évité ?

Ce soir à Hayange, le choc des habitants est encore grand. Comment un conjoint aussi violent, condamné à dix reprises, a pu être remis en liberté ? Stéphanie avait pourtant alerté du danger depuis plus d'un an. Le 14 janvier 2020, elle avait déposé une main courante contre son conjoint. Le 3 novembre 2020, elle porte plainte pour menace de mort.

"Le parquet, même sans l'autorisation de la victime, doit être informé par le commissariat. Ça, c'est depuis 2014. Mais dans les faits, c'est peu suivi", déplore Me Michelle Dayan, avocate chez "Lawyers for women". Le 13 mai, le suspect regagne le domicile de Stéphanie. Et 12 jours plus tard, elle meurt en bas de chez elle, tuée par plusieurs coups de couteau.