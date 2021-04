Fonctionnaire de police assassinée : ce qu’il s’est passé au commissariat de Rambouillet

C'est un quartier résidentiel, d'ordinaire tranquille, cet après-midi, en quelques minutes, il a basculé dans l'effroi. Tout s'est passé au commissariat de Rambouillet vers 14h15. Une fonctionnaire de police, agent administrative à l'accueil, vient d'aller changer le disque horodateur de sa voiture. Elle retourne travailler et pénètre dans le sas du bâtiment lorsqu'un homme s'engouffre derrière elle et la poignarde à la gorge. Les policiers du commissariat tirent sur l'assaillant à deux reprises et l'abattent. Mais il est trop tard, la fonctionnaire décédera de ses blessures quelques minutes plus tard.