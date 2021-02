Fraude au chômage partiel : huit sociétés fantômes ayant touché 2,4 millions d'euros démantelées

La boîte aux lettres affiche le nom d'une société de location de véhicules installée dans la Loire. Une façade pour mieux se cacher. Car derrière cette porte, ni patron, ni employé. L'année dernière, à la fin du mois d'août, l'entreprise fictive avait déclaré 49 salariés, émargeant chacun en moyenne à 4.000 euros par mois, alors qu'elle n'en employait aucun. Cette simple déclaration sans justificatif a été validée par l'administration qui a donc octroyé à la fausse société 400.000 euros d'indemnisation de chômage partiel.

"Les employeurs ou les prétendus employeurs saisissent leurs demandes dans un logiciel informatique sur une application en ligne et, passé un certain délai, si votre demande n'a pas fait l'objet d'une vérification - et toutes les demandes ne peuvent pas être vérifiées faute de temps et d'effectif - elle est validée et l'allocation de l'État est versée à l'entreprise", explique Simon Picou, représentant CGT à l'inspection du travail.