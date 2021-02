Fraude au chômage partiel : un réseau d'entreprises fantômes démantelé

Selon Simon Picou, représentant CGT-Inspection du travail, les employeurs ou les prétendus employeurs saisissent leurs demandes dans un logiciel informatique sur une application en ligne. Passé un certain délai, si la demande n'a pas fait l'objet de vérification, celle-ci est validée et l'allocation de l'État est versée à l'entreprise.

En épluchant les mouvements bancaires, les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon ont découvert un vaste réseau d'escroquerie. Des faux contrats et des fausses factures associés au milieu du bâtiment et des économies d'énergie. Au total, les policiers ont retrouvé sept autres entreprises fantômes pour un préjudice estimé aujourd'hui à 2,4 millions d'euros. Les têtes du réseau, trois hommes et un couple. Ils ont été interpellés mardi dans la région lyonnaise et dans les Bouches-du-Rhône. Ils risquent jusqu'à dix ans de prison.