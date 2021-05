Fugitif des Cévennes : la fin d'une cavale

Valentin Marcone était cerné. Rongé par la fatigue, le manque de nourriture, peut-être aussi la culpabilité, il décide de se rendre. Le major Thierry était présent à cet instant. Ce n'est pas un homme à l'allure surentraîné qu'il avait en face de lui, mais une personne affaiblie, exténuée par ses quatre jours de cavale. "Il était hagard et fébrile. Il était affamé. On l'a pris en compte. On lui a donné à manger et à boire. Et nous avons procédé aux vérifications nécessaires", raconte le commandant de la communauté de brigade de Saint-Jean-du-Gard (Gard).