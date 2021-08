Fuite de données bancaires de 40.000 Français : comment savoir si vous êtes concerné ?

Il n'a fallu que quelques minutes à ce professionnel de la cybercriminalité pour mettre la main sur ce fichier. Sur le darknet, le marché noir de l'Internet, un pirate informatique a mis en ligne plusieurs millions de données bancaires. Parmi elles, plus de 40 000 françaises. On y trouve les seize chiffres de la carte bancaire, la date de validité, le petit code derrière la carte qui permet de valider un achat, et même les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone des propriétaires. Le pirate met en vente chacune de ces informations pour 9 € en moyenne. Pour savoir si vous figurez sur ce fichier, la seule solution est de contacter votre banque et de vérifier régulièrement le débit de votre compte bancaire. Comment s'y sont pris ces voleurs du net ?