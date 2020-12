Grande émotion à Ambert, où travaillaient les gendarmes

Ce mercredi matin, l'émotion était grande à Ambert, près de Saint-Just, où se trouve la gendarmerie dans laquelle étaient affectés les trois militaires décédés. En effet, il s'agit de l'événement le plus grave et le plus meurtrier ayant impliqué les forces de l'ordre cette année.

Arno Mavel, le premier homme à avoir été touché est le plus jeune d'entre eux. Volontaire, il venait d'apprendre son admission au deuxième concours de sous-officier. Il avait 21 ans. Rémi Dupuis et Cyrille Morel sont ensuite arrivés en renfort pour sauver cette femme en danger. Ils étaient en reconnaissance autour de la maison lorsqu'ils ont été pris pour cible. Le premier avait 37 ans, il était originaire de Marignane et était père de deux enfants. Le second, 45 ans, était arrivé à Ambert il y a trois ans. Lui aussi avait deux enfants. A la caserne comme dans tout le village, les gens on du mal à imaginer qu'un tel drame ait pu se dérouler chez eux.