"Il avait à son actif de très nombreux sauvetages" : vive émotion à Pornic après la mort accidentelle d'un pompier

"On est descendu et on a vu qu’il y avait un pompier avec des civils, des promeneurs et des clients, qui étaient dans l’eau en train d’aider quelqu’un mais on ne savait pas qui, on ne savait pas comment ça se passait", décrit auprès de TF1 Yohan Chavigneau, gestionnaire d'un camping que les pompiers traversent régulièrement pour atteindre cette zone en mer où ils avaient l'habitude de s'entraîner.

Très vite, les secours sont arrivés et ont commencé les recherches. Soixante-six sapeurs-pompiers ont été mobilisés, mais la mer agitée a compliqué les manœuvres. Selon la SDIS, le corps de la victime n’a pu être extrait de l’eau qu’en début de soirée, avant que le décès ne soit déclaré par un médecin sapeur-pompier.