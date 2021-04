VIDÉO - "Il ne s'agit pas d'un enlèvement mais d'une restitution", selon Rémy Daillet, organisateur présumé du rapt de Mia

"Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un enlèvement". Une semaine après le kidnapping de Mia, 8 ans, retrouvée ce dimanche saine et sauve avec sa mère après cinq jours d'intenses recherches, Rémy Daillet, figure du mouvement complotiste et organisateur présumé du rapt de la fillette, a réagi sur LCI. "Restitution d'un enfant à sa famille dans la mesure où celle-ci est bienveillante, c'est le contraire d'un enlèvement", a ainsi expliqué pour justifier l'enlèvement de Mia cet ancien cadre du Modem, désormais visé par un mandat d'arrêt international.

"Il y a là une manipulation manifeste où on prend les gens pour des idiots", a-t-il assuré, estimant que "c'est l'État qui commet des enlèvements, pas nous, nous nous restituions des enfants". Et d'insister : "l'État enlève des enfants par milliers et je souhaite qu'il soit exprimé enfin quelque chose pour toutes ces mamans suppliantes et désespérées auxquelles on a enlevé leurs enfants".