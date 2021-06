Inondations à Beauvais : un jeune homme porté disparu, Darmanin dit "craindre le pire"

Un important dispositif a été déployé dans la nuit de lundi à mardi pour tenter de retrouver cette personne. Des plongeurs, maîtres-chiens, drones et caméras thermiques ont été mobilisés. Pour l'heure, les recherches n'ont rien donné. Elles ont été interrompues aux alentours de quatre heures et devraient reprendre ce matin.

Entre 35 et 60 millimètres de pluie en une heure. Lundi 21 juin, entre 22 heures et 23 heures, Beauvais a connu de grandes intempéries avec des rues complètement inondées. Les pompiers recherchent toujours une personne portée disparue, qui aurait été vue tomber dans le Thérain, la rivière locale. "Nous n'avons pas encore retrouvé le jeune homme disparu, on peut craindre le pire", a déclaré Gérald Darmanin, sur place. "Les dégâts que nous avons constatés sont impressionnants. 24 communes ont déjà demandé l'état de catastrophe naturelle"

Les pompiers sont également intervenus près de 600 fois à Beauvais et dans des communes limitrophes pour porter secours aux habitants et prendre en charge les dégâts. Plusieurs routes sont "impraticables" et "les inondations ont également affecté des habitations et bâtiments publics".

L'hôpital a notamment été touché par la brusque montée des eaux, le courant n'a heureusement pas été coupé. "Un avion qui devait atterrir à Beauvais a été détourné sur l’aéroport de Lille", a indiqué la préfecture.