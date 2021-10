VIDÉO - Affaire Daval : les parents d'Alexia confient leur "souffrance permanente" à TF1

Des tonnes de papiers ont été écrits sur Jonathann Daval et sa psychologie complexe, mais bien peu de choses sur sa victime Alexia. "C'est la grande absente", estiment Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents de la jeune femme morte à 29 ans sous les coups de son époux. Il était donc temps, quatre ans après sa disparition, de raconter leur vérité dans un livre publié ce jeudi 28 octobre et sobrement intitulé : "Alexia, notre fille" (Éditions Robert Laffont).

Toujours éplorés un an après le procès du bourreau de leur fille, condamné à 25 ans de prison pour meurtre, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot sont désormais ravagés par l'absence d'Alexia, qui se fait de plus en plus criante. "Le temps passe et elle nous manque de plus en plus. C’est une souffrance permanente. Je me réveille le matin et je me dis : ‘encore une journée sans elle’, confie Isabelle, ajoutant que cet ouvrage, coécrit avec le producteur Thomas Chagnaud, est avant tout "un devoir de mémoire vis-à-vis d'Alexia".

Mais c'est aussi l'histoire d'un manipulateur redoutable qu'ils racontent au travers de la relation qu'ils ont entretenue avec leur gendre, particulièrement présent dans leur sphère familiale et qu'ils ont "aimé et protégé comme un fils", le soutenant à bout de bras lors de la marche blanche. "Il nous disait qu'on était sa seule famille, que sa mère ne comptait pas pour lui, qu'il ne l'aimait pas. Qu'Alexia, c’était toute sa vie et que nous on comptait beaucoup plus que n'importe qui au monde. Et on l'a cru. On est tombé de très haut avec ce garçon", poursuit Isabelle.

Ils se souviennent aussi de leur étonnement sincère lorsque les gendarmes leur ont annoncé l'arrestation de Jonathann Daval : "Vous êtes bien sûrs de ce que vous faites ? Vous n'allez pas nous refaire une affaire Grégory ?", les ont-ils alors interrogés tellement il était surréaliste d'apprendre que le meurtrier de leur fille était là tout près d'eux, bien loin de l'image du "jeune homme fragile et pleurnichant" dans laquelle il se complaisait.