VIDÉO - "Je pense qu'il lui est arrivé le pire" : la cousine de Delphine Jubillar prend la parole avant l'interrogatoire du mari Cédric

INTERVIEW - Cédric Jubillar, principal suspect après la disparition il y a bientôt un an de sa femme Delphine, est entendu ce vendredi par les juges, pour la deuxième fois depuis sa mise en examen. La cousine de la jeune infirmière, Lolita, s'est confiée face aux caméras du 20H de TF1 avant cet interrogatoire.

Elle était sa cousine, son témoin de mariage, presque sa sœur... À quelques jours des un an de la disparition toujours inexpliquée de Delphine Jubillar, près d'Albi dans le Tarn, sa cousine Lolita s'est confiée au 20H de TF1 ce jeudi, à la veille du retour du mari Cédric dans le bureau des juges d'instruction. Un entretien empli d'émotion où elle évoque cette "femme douce, gentille, souriante, qui aimait beaucoup sa vie" et "adorait son métier d'infirmière". "Pour moi, Delphine était comme une grande sœur […]. Elle arrivait toujours à trouver un mot, une phrase pour me remonter le moral", glisse-t-elle. "C'est une femme qui ne méritait pas de disparaître. C'était un ange".

Toute l'info sur La disparition de Delphine Jubillar

Aussi soudaine que brutale, la disparition de Delphine Jubillar a représenté un véritable choc pour Lolita. "Au début, pour moi, ce n'était pas possible de l'accepter. J'ai mis longtemps à comprendre qu'elle avait vraiment disparu", confie-t-elle. "J'ai appris la nouvelle par son frère. Il a dû me le répéter au moins quinze fois pour que je l'intègre. Je n'y croyais pas". D'autant qu'elle n'avait rien noté d'inhabituel dans le comportement de sa cousine. Ou presque. "J'avais juste remarqué qu'elle était plus coquette, qu'elle prenait davantage soin d'elle. Pourquoi ? Je ne le savais pas", explique la jeune femme, alors que l'enquête a fait apparaître que Delphine Jubillar avait entamé une relation amoureuse avant sa disparition. Lorsque l'on est confronté à ce genre d'événements, "on ne dort plus les nuits, on fait des cauchemars. La moindre des musiques que l'on entend, on pleure. Toutes les images nous reviennent, on pleure. On s'imagine le pire", se désole Lolita.

Une étincelle d'espoir vite déçue

Au milieu de cette douleur et de cette incompréhension, il y a pourtant eu une étincelle d'espoir. De longues semaines après la disparition de Delphine Jubillar, son compte Facebook s'est - semble-t-il - soudainement réactivé, le temps de quelques minutes. "Elle apparaissait comme connectée. J'ai directement appelé ma cousine sur son téléphone. Ça sonnait mais ça ne répondait pas, raconte à TF1 Lolita. J'ai réessayé plusieurs fois. Puis, je me suis mise en anonyme et ça a décroché. J'ai entendu un long souffle, avant que ça ne raccroche. Dans la foulée, j'ai appelé directement les enquêteurs. Ils m'ont dit de faire une capture d'écran mais le point vert avait disparu"... Un espoir vite déçu. Aujourd'hui, Lolita dit ne plus en avoir de retrouver sa cousine, "ou en tout cas pas en vie". "Je suis toujours mal. Il n'y a toujours pas de vérité. Tout ce qu'on veut, c'est savoir ce qui lui est arrivée. J'espère qu'elle n'a pas souffert", lâche-t-elle, avant d'être submergée par les larmes. "Je pense qu’elle n’est plus là et qu’il lui est arrivé le pire", assure-t-elle aussi dans la vidéo du 20H en tête de cet article.

Des scènes de violence avec les enfants

Pour Lolita, aucun doute, Delphine n’a pas pu partir volontairement tant elle était attachée à ses deux enfants. Le couple, lui, était bancal. "Il y avait des tensions, comme dans tous les couples. Mais ils se voyaient très peu", affirme-t-elle. Avant d'expliquer qu'elle n'avait appris que très récemment que Delphine et Cédric étaient en instance de divorce - "Je l'ai su deux ou trois jours avant sa disparition" - même si Delphine lui avait parlé des doutes sur son couple dès 2018. "Mais elle ne savait pas comment faire. Elle était tendue, elle ne savait pas comment Cédric allait réagir".

C'est quelqu'un qui peut vite manipuler une personne, vite s’énerver - Lolita, cousine de Delphine Jubillar

Cédric est en effet selon Lolita une personne "gentille, mais qui peut vite très mal réagir". "C'est quelqu'un qui peut vite manipuler une personne, vite s’énerver", décrit la cousine de la disparue, avant de donner davantage de détails. "Plusieurs fois, je l’ai vu donner des coups de pieds aux fesses à Louis [un des enfants du couple Jubillar, ndlr]. Delphine ne supportait pas cela mais elle ne pouvait jamais rien dire car [...] sinon, c’est elle qui en prenait pour son grade, qui se faisait rabaisser". L’enquête a fait ressortir que Cédric Jubillar avait émis des menaces de mort à l’égard de sa femme auprès d’au moins une personne. "J’en ai entendu parler qu’il disait 'je vais la tuer, je vais l’enterrer et personne ne va la retrouver'. Ça veut dire quoi ? Il prononce ça comme ça sur le coup de la colère ?', interroge Lolita.

Toujours privée de vérité, la cousine de Delphine Jubillar doit désormais composer, tant bien que mal, avec son immense tristesse. "On ne sait pas où elle se trouve, on n’a pas de corps, pas de vérité, pas de coupable. On vit dans la tristesse, dans la haine, dans la peur. On se pose des tas de questions", souffle-t-elle. Lançant un appel à Cédric Jubillar : "S'il sait quelque chose ou qu’il a fait quelque chose, qu’il soit coupable ou qu’il connaisse le coupable, qu’il le dise". En attendant des réponses, Lolita et des amis proches de Delphine Jubillar organisent une marche blanche le 19 décembre prochain.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.