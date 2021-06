EXCLU TF1/LCI - "Oublier, c'est impossible" : le policier qui a neutralisé l’assassin de Samuel Paty témoigne pour la première fois

"Oublier, c'est impossible". Huit mois se sont écoulés depuis la funeste fin de journée du 16 octobre 2020, quand un enseignant, Samuel Paty, a été froidement décapité aux abords de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Pour Jimmy*, jeune policier appelé en renfort, cette image restera à jamais indélébile. "Je pense tout de suite à un élève parce qu'on est à côté du collège. Le professeur qui est au sol a un sac à dos et je ne me suis pas concentré énormément sur la tête décapitée. Je suis restée vraiment sur le corps. C'était une scène choquante. On avait même l'impression que ce n'était pas réel", raconte au JT de 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, celui qui était alors âgé de 29 ans.

C'est la première fois qu'il se confie devant une caméra. Cette scène dont chaque minute est gravée dans sa mémoire, il ne l'avait jusqu'alors partagée qu'avec ses collègues d'infortune et des psychologues. Comment peut-on vivre avec cette image-là ? "On n'y arrive pas. C'est compliqué de vivre avec", confie-t-il. "On ne pourra pas tourner cette page. Elle sera toujours en nous".

Tout policier redoute de connaître un jour ou l'autre ce genre d'intervention. En cette fin d'après-midi, quand Jimmy et six de ses collègues arrivent sur les lieux, ils comprennent tout de suite que quelque chose hors du commun est en train de se passer : le ballet des voitures de police, un homme au sol, et surtout un individu armé qui s'est enfui dans la rue mettant en danger les riverains. Il faut agir et vite. Quand soudain, quelques mètres plus loin, un homme leur fait face au bout de la rue. C'est Abdoullakh Anzorov, l'individu qui vient de décapiter Samuel Paty. Un couteau dans une main, une arme de poing - qui s'avérera plus tard être un pistolet à bille - dans l'autre.

Jimmy est en première ligne. Il se souvient : "Il commence à courir dans ma direction en tentant de me poignarder. Je tire le premier ; le collègue qui est à mes côtés tire aussi. Malgré nos impacts, celui-ci continue d'avancer dans notre direction. Un troisième collègue, spécialisé dans les tirs à distance, fait feu aussi. L'homme tombe au sol à un mètre de moi à peu près. À un moment, je pensais vraiment qu'il allait réussir à me toucher. Du coup, je vais sur lui. Il est au sol. Je pensais qu'il était décédé avec toutes les cartouches qu'il avait reçues", détaille-t-il.

Avant de poursuivre : "J'ai le temps de récupérer l'arme, mais au moment où je vais pour prendre le couteau, celui-ci le récupère avant moi et tente de me mettre des coups de couteau au niveau des jambes. J'ai tout juste le temps de m'écarter de celui-ci, de retirer. Le collègue qui est à mes côtés retire aussi. Au bout de quelques secondes, on se rend compte que l'assaillant ne bouge plus du tout. C'est fini".