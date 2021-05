"J’en ai assez !" : la colère d’un retraité de l’Aude face au nouveau squat de sa maison

Comme dans un mauvais film, l'histoire se répète pour Michel Monge, 77 ans, dont la maison près de Carcassonne (Aude), mise en vente en 2019, est squattée pour la deuxième fois en moins d'un an. Depuis le Gard, où il vit, le retraité assiste impuissant à ce nouveau hold-up. "Je commence à en avoir un peu assez parce que ça s'est passé déjà l'été dernier. Cette maison est violée plusieurs fois, deux fois des cambriolages et ensuite deux fois des squatteurs différents !", raconte-t-il, désabusé, à TF1.

Cette fois, ce sont deux familles, trois adultes avec une dizaine d’enfants pour certains en bas âge, qui se sont appropriées ce logement de 140 m². Ils s'y sont installés illégalement après l'incendie de leur logement dans le centre-ville le 23 avril dernier.

Hébergés en urgence durant 48 heures, ils disent ne pas avoir eu de solution de relogement. "J'ai appelé la mairie qui m'a dit que ce n'est pas à eux de nous loger. Et quand on appelle le 115, ils nous disent que c'est à la mairie de nous loger, alors la solution on l'a trouvée. On est désolé pour le propriétaire parce que c'est un squat, mais après j'ai mis l'eau, l'électricité et l'assurance à mon nom parce qu'on n'a pas envie d'avoir de problème", explique Méri Dragutinovic, l'une des occupantes illégales.