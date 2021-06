VIDÉO - "Je vais pouvoir retrouver mes enfants" : libre, Valérie Bacot applaudie à la sortie du tribunal

Libre mais éprouvée, Valérie Bacot est sortie du palais de justice de Chalon-sur-Saône ce vendredi soir sous les applaudissements. "Je voudrais remercier la Cour. C'est un nouveau combat maintenant, pour toutes les autres femmes et toutes les maltraitances", a-t-elle déclaré après avoir été condamnée à une peine symbolique de quatre ans de prison, dont trois avec sursis, ce qui lui permet de ne pas retourner en prison.

"Vidée mentalement et physiquement", celle qui était jugée pour l'assassinat de son mari proxénète s'est néanmoins réjouie : "Je pourrai être là pour mes enfants et ma petite-fille". Soutenue de part et d'autre par ses avocates, Janine Bonaggiunta et Nathalie Tomasini, Valérie Bacot a ensuite péniblement rejoint, sous les flashs et les acclamations de ses soutiens, une voiture qui l'attendait, garée un peu plus loin.