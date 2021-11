"C’était un soulagement total" : les camarades de l’adolescente retrouvée en Mayenne témoignent

Mais la section de recherches d'Angers et la brigade de recherches de Château-Gontier sont toujours mobilisées pour poursuivre "auditions, réquisitions, vérifications", soit au total une soixantaine de gendarmes en sus des unités de gendarmeries locales. Ils vérifient aussi l’agenda de la jeune fille et de son entourage.

À Saint-Brice, le hameau où l’adolescente habite est partagé ainsi ce mercredi entre soulagement et inquiétude. Adeline, une de ses amies qui a le même âge qu’elle, ne sort désormais plus seule. "Quand cela arrive à quelqu’un que l’on connaît, c’est choquant, témoigne-t-elle dans la vidéo en tête d’article. D’habitude, je marchais sans avoir peur, et maintenant qu’on a appris cela, ce n’est plus le cas."

L’adolescente a indiqué aux enquêteurs que deux personnes l’ont kidnappée à bord d’une camionnette. Une enquête pour enlèvement et séquestration avait été d’ores et déjà ouverte mardi. "On est très heureux de l’avoir retrouvée vivante, et qu’elle puisse donner aussi donner des indications qui vont permettre d’arrêter cette ou ces personnes", a indiqué Nicolas Leudière, maire de Sablé-sur-Sarthe, dans la vidéo ci-dessous, ajoutant que "les choses vont s’enchaîner rapidement" à son sens.