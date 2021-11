Harcèlement scolaire : "Les enfants se taisent pour protéger leurs parents", témoigne le père d'une victime

Ils sont une petite dizaine, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article, réunis autour de Vincent, qui organise ces rencontres chez lui, tous les quinze jours. Tous ont un enfant ou un proche victime de harcèlement, ou qui l'a été, et se demandent comment agir. "Les écoles ne font pas ce qu’il faut, elles n’écoutent pas assez les enfants et l’association est là pour nous écouter", témoigne une mère. "Moi, ils m’ont écoutée, et même à mon fils ça lui fait du bien de savoir que quelqu’un d’autre m’écoute".