VIDÉO - Montauban : ce que l’on sait de l’agression mortelle d’un ancien militaire

La scène s’est déroulée vendredi 29 octobre sur un parking de Montauban, en Tarn-et-Garonne, à la sortie du bar-restaurant Le Nautic, entre minuit et une heure du matin. Emmanuel Cueff, un habitant de 50 ans, ancien parachutiste de l’armée, a été attaqué par un ou plusieurs individus, frappé au visage et roué de coups, au cours d'une rixe aux circonstances encore floues.

Dans le village, les habitants sont consternés après le drame. "C’est un peu choquant, on se dit que quand on sort, on ne sait pas trop ce qui peut nous arriver", glisse une automobiliste dans le sujet en en-tête. "On n’a pas les mots, c’est terrible", lance une passante.

Cet ancien membre du 17e régiment du génie parachutiste de Montauban avait combattu en Afrique et dans les Balkans. "J’ai été aussi militaire, j’ai été dans ces mêmes régiments, explique un passant. Il a défendu la patrie, c’est quand même grave." Très apprécié dans la ville, Emmanuel Cueff s’était reconverti dans le BTP depuis huit ans, selon Libération.