L'enquête : quand le GIGN forme les maires

En Moselle par exemple, à Marieulles, la voiture d'un maire a été brûlée la semaine dernière par un administré. En janvier, le maire de Lasalle a été giflé par un militant antimasque. Et au Pouliguen, le maire Norbert Samama a été bousculé par des administrés refusant de porter le masque. Il nous dit avoir fait l'objet de menaces physiques et verbales. Depuis, il a porté plainte et a aussi suivi la formation de la gendarmerie. Et pour lutter contre ces agressions devenues courantes, il a décidé de créer un observatoire des incivilités.