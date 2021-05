"L'opportunité s'est transformée en belle arnaque" : gare à l'escroquerie au bitume

Un faux prétexte, des mensonges et, finalement, l'intimidation. Ce qui pourrait passer pour le scénario d'un film mafieux, des particuliers français l'ont expérimenté lorsque de faux bitumeurs leur ont escroqué de rondelettes sommes, parfois sous la menace.

C'est le cas d'Arthur Zamanski, un jeune agriculteur des Landes. Il y a une quinzaine de jours, une entreprise s'est présentée à son exploitation pour lui proposer la réfection d'une cour en bitume. "On avait demandé quelque chose de lisse pour l'évacuation de l'eau et enlever les imperfections et trous. Et finalement, on se retrouve avec des trous et une surface moins propre qu'avant", raconte-t-il à TF1 dans la vidéo en tête de cet article.