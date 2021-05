La CGT prise pour cible lors du défilé du 1er-Mai à Paris

Alors que des participants lambda se dispersaient à la fin de la manifestation, des échauffourées éclataient place de la Nation. Ce ne sont pas les forces de l'ordre qui ont été pris pour cible, mais le service d'ordre de la CGT, contraint d'user de gaz lacrymogènes pour se dégager. Un cadre du syndicat présent sur place raconte : "On a des projectiles qui giclent, des insultes, des gens qui attaquent le cortège. Alors rapidement, on essaie de se dégager et on arrive entre les deux colonnes de la place de la Nation. Et là, on a des grilles policières totalement étanches qui nous empêchent de sortir. On va avoir un face-à-face qui va durer un bon moment".