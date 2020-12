La RATP expérimente la vidéosurveillance sur ses lignes les plus sensibles

Aujourd'hui en cas d'incivilité ou d'altercation dans un bus de la RATP, le PC sécurité dans le centre de Paris entend les sons à bord. Mais il est aveugle pendant plusieurs dizaines de minutes à cause du délai de récupération de la vidéo à partir du disque dur. Depuis un an et demi, le transporteur teste des images en temps réel sur la ligne 170, entre la gare de Saint-Denis et Porte des Lilas dans le nord de la capitale. C'est l'un des itinéraires les plus sensibles du réseau. Trois véhicules sont équipés.