VIDÉO - Lamborghini, Rolex et grands crus : 300 biens saisis par l’État mis en vente

COLLECTION DE LUXE - Bercy organise ce vendredi 5 novembre une vente exceptionnelle de 300 lots récupérés par des saisies lors de condamnations pénales. Les sommes ainsi récoltées serviront notamment à renflouer le budget de l'État, mais aussi renforcer des services de police et indemniser des victimes.

L’offre est si large qu'elle fait le grand écart entre des robots Thermomix et une Lamborghini. Ce vendredi 5 novembre 2021, le ministère de l'Économie met à vendre plus de 300 pièces issues de saisies et de confiscations judiciaires lors de procédures pénales. De vastes enchères organisées dès 10 heures à l’occasion des 10 ans de l’Agrasc (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués), une institution qui a vu le jour en 2011 avec une devise : "Nul ne doit tirer profit de son délit".

Sera ainsi proposé un large de panel de produits, allant des voitures, vélos, motos, téléphones aux grands crus classés et aux sacs griffés, en passant par les bijoux, les Rolex et les pièces d’or Napoléon, avec des prix échelonnés de 30 à 150.000 euros. C'est une Lamborghini Aventador qui détient cette mise record. Le modèle de course, avec ses 15.000 km au compteur et sa carrosserie jaune éclatant, est à découvrir dans le sujet en en-tête. Le bolide ne roule pas sur aucun circuit, il n'est pas garé devant un casino, mais il est gardé sous haute surveillance au ministère de l'Économie, après avoir été confisqué à un malfrat. En tout, trente voitures sont en vente, dont une Mercedes et un Range Rover.

Environ 1,4 million d'euros de mises à prix

Mais les écarts de prix sont marqués : est mise également à la vente une Citroën Traction de 1954, vendue 2500 euros. Le catalogue compte aussi une Rolex Daytona en or, mise à prix à 6000 euros, et des bouteilles de vins prisées, vendues 7000 euros l'unité. Les lots ont été, en majorité, confisqués à des trafiquants de drogue, des proxénètes et des escrocs. Autant de saisies orchestrées par l’Agrasc, dont l'objectif est ainsi d’"améliorer l’efficacité de la réponse pénale à la criminalité organisée", indique le site du ministère de l’Économie, qui ajoute que "la sanction pénale la plus redoutée des criminels". Mettre la main à leur portefeuille, avec des amendes fortes et des confiscations, est en effet souvent plus efficace que les peines de prison ferme. "Plus on dépouille" les délinquants, "plus on amenuisera leur capacité à pouvoir être visible et à leur donner la volonté de recommencer", expliquait sur Europe 1 le 1er novembre le porte-parole des commissaires de police Matthieu Valet. Cette vente se fera directement au ministère de l’Économie, rue de Bercy à Paris, ou sur le site de Drouot. Pour profiter de ces lots précieux en présentiel, il faut se munir du pass sanitaire et s’inscrire en ligne avant jeudi 13h. Le cumul de tous les prix grimpe à 1,4 million d’euros environ, "mais nous en espérons entre 2 et 2,5 millions d’euros", explique Alain Caumeil, le président de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) qui est partenaire de l’opération, au Parisien.

Des sommes réinvesties dans la lutte contre la délinquance

Ce n’est pas la première fois qu’une telle initiative est menée, puisque Bercy avait déjà mis à la vente quelques biens provenant de saisies il y a deux ans. "Tous les ans, ce sont ainsi plus de 10 000 biens représentant 13,5 millions d'euros qui sont mis en vente", indique le site du ministère de l’Économie. Mais où va l'argent ainsi récolté ? "Le produit de la vente revient soit au budget de l'État, soit sert aux dédommagements de victimes, ou bien encore vient financer des dispositifs de lutte contre la drogue ou les conduites addictives", répond dans le sujet en en-tête Julie Lizot, responsable du pôle ventes mobilières à la Direction Générale des Finances Publiques.

Les fonds recueillis sont ainsi reversés au budget général du pays pour des faits de droit commun, comme les petits vols et les escroqueries, explique RTL. Dans d’autres cas, les sommes sont redistribuées à des associations et aux services de police en fonction du bien vendu et de son propriétaire. Revendre la villa d’un proxénète reviendra à verser de l’argent à des associations de réinsertion de prostituées, quand le produit de la vente de la voiture d’un trafiquant de stupéfiants profitera aux services d’enquête spécialisés de la police et à des actions en faveur de l’aide aux toxicomanes, détaille le site. Certains objets saisis, dont les gros véhicules, peuvent aussi être récupérés par la police. "La justice autorise que les policiers gardent les outils de manière à s'en servir dans les enquêtes judiciaires", explique Matthieu Valet sur Europe 1.

ML

