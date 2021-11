Le commissariat de Villeneuve-d’Ascq ciblé par des tirs de mortiers d’artifice

Dans le quartier Pont de bois autour du commissariat et à deux pas de l'Hôtel de ville, les habitants sont ce soir inquiets. Certains sont même apeurés : “Je n’ose plus sortir mon chien à partir du moment où il fait noir, parce qu'on se dit qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, si on se prend un coup. Donc, on ne sort plus”. Mais plusieurs habitants nous racontent aussi que les tirs de mortiers sont réguliers. Le quartier est une plaque tournante du trafic de drogue dans la métropole lilloise.