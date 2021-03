Le corps de Magali Blandin retrouvé : les aveux du mari

Jérôme Gaillard avait projeté, dès septembre 2020, de tuer sa femme et avait même fait appel à des Géorgiens, payés 20 000 euros pour commettre le meurtre. « Ce crime trouve sa spécificité dans son inscription dans une bande organisée, qui regroupe tant la famille de Jérôme Gaillard, et plus particulièrement ses parents âgés de 72 et 75 ans, que des proches qu’il peut avoir dans la communauté géorgienne », a souligné Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes (Ille-et-Vilaine). Des complicités qui restent à préciser car finalement, seul et de ses propres mains que Jérôme Gaillard aurait tué sa femme.