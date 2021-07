Le récit du policier brûlé par un mortier à Bonneuil-sur-Marne

Nous avons retrouvé le brigadier qui conduisait. Pour des raisons de sécurité, il a souhaité conserver l'anonymat. Il raconte comment il a été visé par l'assaillant. "J'ai le canon à peu près 60, 70 cm. Il vise ma tête. Je plonge sur mon collègue qui est passager avant droit. Et à ce moment-là, le coup part, mais le mortier tombe derrière mon dos, et entre le siège et mon dos, il explose", témoigne-t-il.

Découvrez dans la vidéo en tête de cet article à quoi ressemble son siège de voiture après l'explosion. "Instinctivement, on freine, on sort du véhicule, parce que pour nous, il est en flamme. Et à ce moment-là, on reçoit une pluie de mortier", poursuit le policier. Pour se protéger, ils remontent tous les trois à bord. Ils seront secourus quelques minutes plus tard.