Les méthodes de certains policiers de la "BAC Nord" de Marseille devant la Justice

Ils travaillaient tous ensemble au sein de la BAC Nord de Marseille d'il y a neuf ans. Ce matin, ils se sont présentés à la barre du tribunal correctionnel en tant que prévenus. Certains sont toujours policiers, trois ont été révoqués suite à un conseil disciplinaire. Mais tous veulent dire leur vérité durant les deux semaines de procès. "Une forme d'injustice chez ceux qui, notamment, ont été détenus ou révoqués. Et puis quelque part d'essayer d'obtenir une décision de relaxe", estime Me Alain Lhote, avocat de l'un des prévenus.

En octobre 2012, plusieurs policiers de la brigade anticriminalité dans les quartiers nord de Marseille, sont mis en examen. Les voitures de service ont été mises sur écoute, le commissariat et les domiciles des suspects ont été perquisitionnés. "On sait, on apprend par ces conversations tous les catalogues des agissements les plus inacceptables qui vont de la récupération de drogue sur des dealers, et on en parle dans les véhicules : la récupération de cigarettes, d'argent...", rapporte Jacques Dallest, ancien procureur de la République de Marseille.