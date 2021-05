Double meurtre dans les Cévennes : la traque se poursuit, un appel à témoins lancé

Le profil du suspect inquiète, en effet, les autorités. Adepte de la chasse et du tir sportif, fin connaisseur des lieux où il s’est caché et équipé de plusieurs armes : les gendarmes reconnaissent son "avantage" dans cette poursuite. Il a emporté avec lui "une arme de poing et une arme longue dont les caractéristiques laissent envisager une dangerosité toute particulière", a également précisé le procureur qui souligne la portée de 300 mètres de l'arme. Le terrain des recherches est également très accidenté et ne facilite pas la traque. Les gendarmes ont insisté sur la présence de nombreuses cavités dans cette forêt et ces montagnes où il pourrait se dissimuler.