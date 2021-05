Double meurtre dans les Cévennes : le père du fugitif l'appelle à se rendre dans un message audio

Valentin Marcone, 29 ans, est traqué depuis 48 heures par un important dispositif composé de 300 gendarmes, épaulés par le GIGN et huit hélicoptères. Le suspect s’est retranché dans une forêt des Cévennes après le double-meurtre du patron de la scierie où il était employé et d’un collègue qui s’est interposé.

Plus tôt dans la journée, la gendarmerie du Gard et de l'Hérault ont donc diffusé sur leurs réseaux sociaux un portrait-robot pour accélérer la recherche du suspect : "Type européen, 1,70 m, treillis vert et veste de camouflage, considéré comme dangereux", ont prévenu les forces de l’ordre. Il est toujours caché dans un terrain très accidenté, armé d’une arme de poing et d’un fusil de précision qui inquiète les gendarmes.