Immeubles effondrés à Marseille : trois ans après le drame, l'hommage aux victimes de la Rue d'Aubagne

Pendant huit minutes, le silence s’est fait rue d’Aubagne, dans le 1er arrondissement de Marseille. Devant ce qui était autrefois deux immeubles et qui est maintenant vide, les familles, les amis des huit victimes de l’effondrement et les habitants de Noailles se sont recueillis ce vendredi matin.

Quant à l'enquête sur les raisons d'un tel effondrement, elle est toujours en cours. Selon un rapport d'experts mandatés par la justice et consulté par 20 Minutes, un pareil incident ne constituait pas une surprise au vu de l'état des immeubles. "Tous les experts qui étaient intervenus depuis l’année 2005 avaient unanimement signalé la gravité de la situation et son évolution, pour chacun des immeubles 63, 65 et 67 rue d’Aubagne", est-il écrit dans le rapport. Une rencontre entre le juge d'instruction et les familles est prévue début 2022.