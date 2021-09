Massif des Vosges : des pièges anti-VTT posés au sol sèment le trouble

Gaétan aura été sauvé par son casque et son téléphone. Car avant de perdre connaissance, il arrive à prévenir sa mère qui le retrouve au bord d'un chemin escarpé. Elle raconte sa vision d'effroi dans le JT de 13H : "La moitié du corps sur le chemin, l'autre moitié dans le ravin, inconscient, à ce moment-là je me suis dit : 'il est mort'".

Depuis quelques semaines, ces dispositifs artisanaux pullulent sur les sentiers du massif des Vosges, de plus en plus fréquentés. Au-delà des planches à clous, des câbles sont aussi tendus en travers les chemins et peuvent entraîner des chutes très graves. Randonneurs et vététistes condamnent fermement ces agissements, mais les adeptes du vélo s'estiment stigmatisés. "On voit quand même pas mal d'actions de haine anti-VTT ce qui n'est pas du tout le cas dans le sens inverse. On n'a jamais vu de vététistes poser des pièges anti-marcheurs", estime l'un d'entre eux.

Pourtant, selon les randonneurs rencontrés par le JT de TF1, la cohabitation semble tout à fait possible. "On se met sur le côté et puis c'est bon, il n'y a pas de problème", avance une retraitée. Un propos quelque peu nuancé par son voisin : "C'est arrivé qu'ils y en aient qui déballent un sentier un peu rapidement, mais généralement on les entend alors on crie 'vélo'", explique-t-il.