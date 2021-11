Mayenne : pourquoi la jeune joggeuse a-t-elle menti ?

C'est un acte rare mais qui n'est pas isolé selon Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne, qui voit le résultat d'une tension intérieure forte à l'âge de l'adolescence. "Parfois, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle des pathologies narcissiques où il y a un tel décalage entre le moi, ce que je suis, et l'idéal de moi, ce que je voudrais être. Je me sens d'une insignifiance absolument désolante. Et je voudrais tellement la masquer parce que j'en ai honte, par des stratégies comme la fabulation ou le mensonge". Dire la vérité comme l'a fait Lisa est alors salutaire. Mais c'est le début d'un long travail pour revenir à la réalité et assumer les conséquences.