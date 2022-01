Menaces et harcèlement : une enseignante raconte son enfer

Un décembre 2020, une professeure de SVT d'un collège de Trappes (Yvelines) a été menacée de mort par un parent d'élève. Elle a dû être exfiltrée et changer de région. Elle s'est confiée à nos journalistes sur ce calvaire.

Pour sa sécurité, cela fait un an que cette enseignante vit cachée. Tout bascule en décembre 2020 lors d'un cours dans un établissement de Trappes sur l'évolution de l'Homme. Elle utilise une photo du rappeur Soprano pour illustrer l'homme moderne. Elle nous explique avoir fait ce choix suite à la demande d'un élève. Ce dernier lui avait dit que ce n'était pas normal de n'avoir que des blancs dans les cours. Et pour elle, cet enfant a raison. Il est normal que l'on mette plus de diversité dans les cours.

Cependant, le document est jugé raciste par un parent d'élève. Celui-ci a publié le commentaire suivant sur les réseaux sociaux : "Y a rien qui vous choque ??? Ma fille elle m'a dis papa c pas normal en cours de SVT. L'éducation national de merde. Si vous voyez pas !!! Cela veut dire que vous êtes un bon gros raciste. Faite tourné SVP on dois pas accepté." Le message est partagé des dizaines de fois en ligne. Connu de la justice, le parent d'élève est considéré comme dangereux. Et quatre mois plus tôt, l'enseignant Samuel Paty a été assassiné dans la même académie.

L'enseignante est terrorisée. À la seconde où elle apprend qu'il y a une publication et qu'elle la voit, elle se dit que le compte à rebours a commencé avant que quelqu'un ne se présente et s'en prenne à elle. En urgence, elle est exfiltrée par la police à l'autre bout de la France dans une ville qu'elle ne connaît pas. Son harceleur a été condamné à six mois de prison ferme. Aujourd'hui, la professeur a un espoir, obtenir une affectation proche de sa famille pour tenter de recommencer une nouvelle vie.

T F1 | Reportage L. Merlier, M. Dupont.

