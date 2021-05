Meurtre d'Arthur Noyer : Nordahl Lelandais condamné à 20 ans de prison

Ce n'est pas pour le meurtre de Maëlys que Nordahl Lelandais a été condamné hier soir. Mais l'ombre de la fillette de huit ans a plané tout au long du procès. À Pont-de-Beauvoisin où elle a été enlevé en août 2017, on attend un second procès, prévu 2022 à Grenoble.

Hier, Nordahl Lelandais a été condamné à 20 ans de reclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer en avril 2017. Dix ans de moins que les 30 ans requis par l'avocate générale. L'accusé ne fera pas appel de ce verdict. Il le sait qu'il se retrouvera de nouveau dans un box des accusés dans moins d'un an. Selon maître Alain Jakubowicz, l'avocat de l'accusé : "On sait qui on a défendu, on sait qu'il y an nouveau procès qui nous attend... mais on voulait simplement qu'il soit jugé pour ce qu'il a fait".