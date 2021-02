VIDÉO - Meurtre de la postière de Montréal-la-Cluse, l’affaire aux multiples rebondissements

L'inconnu de la poste, c'est le nom qu'a donné la journaliste et auteure, Florence Aubenas a son nouvel opus, sorti le 11 février dernier aux éditions de l'Olivier. Point de départ de cette sorte de "romain noir", un fait divers qui a défrayé la chronique, il y a plus de dix ans et que LCI a choisi de vous raconter dans la vidéo ci-dessus. Une enquête fouillée que, par ailleurs, Florence Aubenas a mis plus de sept ans à reconstituer.

Mais l'affaire est telle qu'elle méritait d'être racontée dans un livre. Le 19 décembre 2008, Catherine Burgod, une postière de 41 ans, enceinte, est retrouvée sauvagement assassinée de 28 coups de couteau sur son lieu de travail dans un village de l'Ain : Montréal-la-Cluse. 2000 euros ont aussi été dérobés d'un coffre qui a été forcé. Et le suspect numéro 1 à l'époque, n'est autre qu'un acteur Gérald Thomassin, César du meilleur espoir pour son rôle dans le Petit criminel de Jacques Doillon, en 1991.