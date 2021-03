Meurtre de Magali Blandin : ce drame aurait-il pu être évité ?

Le 11 février, Magali Blandin a disparu. Et pour cause. Son mari Jérôme G. a avoué samedi 20 mars avoir tué la quadragénaire à coups de batte de baseball. Le corps de cette éducatrice spécialisée âgée de 42 ans a été retrouvé à deux kilomètres de son domicile de Montfort-sur-Meu, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Alors que ce féminicide présumé a suscité un vif émoi dans l'opinion, plusieurs responsables politiques et associatifs ont accusé la justice.

Une décision qui tend sa relation avec celui avec lequel elle s’est mariée en 2003. Le 2 septembre au soir, lors d'une discussion animée, "elle dit qu'il soulève le banc et qu'elle tombe sur les fesses en arrière" et décide de quitter le domicile. Le lendemain, elle dépose plainte à la brigade de Montauban-de-Bretagne. Sans antécédent judiciaire pour violences, le mari est placé en garde à vue. Les quatre parents du couple seront entendus.

Le procureur de Rennes continue son récit. Il explique que Magali Blandin "passe le protocole, va à l'IMJ (institut médico-légal). Un certificat médical ne constate pas de lésions physiques, mais évoque une tachycardie importante", liée au stress, explique Philippe Astruc. "Elle évoque aussi des faits en 2005, 2013, 2019, 2020 et le caractère autoritaire de son mari, et dit : 'Généralement, les violences, ce sont plus des bousculades, des insultes en tout genre, des dénigrements'".

Conséquences : à l'époque, il a été décidé de "mettre en place un accompagnement social", explique Philippe Astruc. En quoi cela consistait-il ? Entretien avec un psychologue, saisie de deux associations d'aide aux victimes et accompagnement de l'intervenant social en gendarmerie. "J'ai fait mon examen de conscience et voilà pourquoi cette décision a été prise et que j’en assume sa responsabilité", a affirmé le procureur avant d'ajouter : "Dire que la justice ne fait pas son travail et que rien ne change, c'est très injuste."

Jérôme G., 45 ans a été mis en examen samedi après minuit pour "tentative de meurtre par conjoint" pour un premier projet criminel ourdi fin 2020 et pour "meurtre par conjoint" avant d'être placé en détention provisoire. "C'est un homme qui a froidement organisé l'exécution de sa femme", a déclaré au micro de RTL Maître William Pineau, l’avocat des parents de Magali. Ses parents, âgés de 72 et 75 ans, ont également été mis en examen, notamment pour complicité de meurtre par conjoint, et placés en détention.