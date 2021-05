Féminicide à Mérignac : "On sentait un climat qu'on n'a pas envie de vivre"

Le choc, l’incompréhension, mais aussi la colère, la sensation que, peut-être, le drame aurait pu être évité. Les sentiments sont mêlés à Mérignac (Gironde), après la mort dans d’horribles circonstances de Chahinez, une jeune femme de 31 ans tuée par son mari, dont elle était séparée. Mounir B., 44 ans, l’a poursuivie dans la rue, lui a tiré plusieurs coups de feu dans les jambes jusqu'à ce qu'elle s'effondre, puis l'a aspergée d'un liquide inflammable alors qu'elle était encore en vie, et l'a immolée par le feu, sous les yeux des passants.

Ce nouveau féminicide, survenu dans un quartier résidentiel, est dans tous les esprits. "On sentait un climat qu'on n'a pas envie de vivre. Mais il n'y avait pas assez non plus pour que je puisse appeler la police ou faire quelque chose", témoigne une voisine au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. "La pauvre dame… On ne s’est jamais retrouvées à pouvoir parler, peut-être que j’aurais essayé quelque chose", ajoute-t-elle.