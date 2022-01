Vidéo montrant des piétons trainés par des individus en voiture : un troisième individu en garde à vue

Sur la première vidéo, un homme vêtu d'une doudoune, d'un bonnet blanc et d'une écharpe grise est attrapé par le conducteur d'une voiture, hilare. Ce dernier le saisit par son écharpe. On entend un"Oh" de stupéfaction. Le piéton est obligé de courir à côté du véhicule, avant de finir au sol. On entend le choc de la victime lorsque son corps tombe sur le bitume. Le véhicule poursuit sa route, le conducteur et son passager rigolent.

Même séquence sur la deuxième vidéo. Cette fois, le conducteur du véhicule attrape un homme aux cheveux poivre et sel, porteur d'un manteau d'hiver et d'un masque anti-covid noir. Il se saisit de la main du piéton qui, avec son autre main, tient un paquet de cigarette en s'agrippant à la portière. À l'intérieur du véhicule, on entend une voix d'homme crier :"Wallah tu vas courir". Le piéton s'écrie :"Arrête tes conneries ! Arrête, je vais tomber". Le conducteur et son comparse sont à nouveau hilares. L'un d'eux dit :"Tombe". Le piéton contraint de courir de plus en plus vite près de la voiture répète désespérément :"Arrête ! Arrête tes conneries ! Oh putain! Arrête ! Arrête, je vais tomber ". Puis cet homme finit par lâcher prise et s'effondre au sol. Les deux individus rient eux de plus en plus fort. Ils quittent les lieux laissant la victime au sol.