Mort d'Alisha à Argenteuil : les deux adolescents écroués

Après 48h de garde à vue, les deux adolescents dormiront ce soir derrière les barreaux. Un jeune garçon et sa petite amie âgés de 15 ans poursuivis pour assassinat. Selon Me Frank Berton, avocat de l'adolescent, le garçon ne conteste pas sa responsabilité et est "complètement effondré de ce qu'il a commis et ce qu'il a fait". "Ils sont tous les deux en état de choc et abasourdis par ce qu'ils ont fait" a-t-il ajouté.