Mort de Michel Fourniret : l'ogre des Ardennes emmène des secrets dans la tombe

Des cold cases non résolues par une justice qui a mis trop de temps à cerner le parcours de ce tueur itinérant et imprévisible. L'affaire la plus emblématique de ces errements judiciaires est la disparition d'Estelle Mouzin il y a 18 ans. On pense évidemment à cette affaire qui compte 17 ans d'une enquête qui sous-évalue à plusieurs reprises la piste Fourniret. Pourra-t-on jamais connaître l'ampleur des crimes du tueur en série ? Et Monique Olivier, l'ex-épouse et complice de Michel Fourniret, peut-elle permettre d'avancer vers plus de vérité ?