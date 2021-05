Mort de Michel Fourniret : que vont devenir les enquêtes en cours ?

Il disparaît avec ses secrets et ses quatre autres mises en examen. L’avocat de ces quatre familles fait part de sa frustration. “Nous les avons contactés et leur idée première c’est de dire, on veut nos vérités, on veut nos procès. Nous attendions que tout cela ait lieu. Nous avons constaté depuis quelques mois, ces deux dernières années, ça avance. Mais évidemment, on ne pouvait pas tout faire, ce qu’on avait oublié de faire avant”, nous confie maître Didier Seban, avocat de plusieurs familles de victimes.