Disparitions inexplicables, ossements retrouvés... Quel mystère hante la forêt de Boscodon ?

Il a beau arpenter régulièrement les chemins sinueux, les crêtes abruptes... Cette forêt n’a pas livré ses secrets. Éric Klamm ne cesse de revenir sur les pas de son épouse, imaginer son trajet avant qu'elle ne s’évapore le 26 novembre 2020, le point de bascule. Ce jour-là, en fin de matinée, sa femme Laurence part en promenade. "Petites baskets, jean, blouson", sans téléphone, sans papier, elle aurait dû rentrer rapidement, raconte son mari dans le reportage TF1 en tête d'article. "C'est vraiment la petite balade pour aller prendre l’air un peu au bout du jardin", raconte-t-il. Mais Laurence ne reviendra pas. Tout signe de vie disparaît.

La promeneuse est l’une des quatre randonneurs "avalés" en six ans par le ventre de cette forêt de 900 hectares sur flanc de montagne, sans laisser d’indices derrière eux pour la plupart. Un territoire immense, offrant une vue idyllique sur l’eau émeraude du lac de Serre-Ponçon. Cadre paradisiaque quadrillé en vain à coup de battues, de repérages en hélicoptère et en drone, dans les heures et les jours qui suivent la disparition de Laurence Klamm. Subsiste un seul mince indice : un premier chien suit la trace de Laurence jusqu’à un pont au cœur du massif. Mais quelques jours plus tard, une nouvelle piste est découverte au centre d’un champ ; et puis, plus rien.

"Un peu au milieu de nulle part... Pourquoi la piste s'arrêterait là ?", s’interroge Éric Klamm. "Il manque beaucoup de pièces du puzzle malheureusement". "Les gens ne s'évaporent pas comme ça", dit-il, l’air abattu, avant un long silence. Comment imaginer ce qui est arrivé à Laurence ? Départ volontaire, suicide, accident… Pour son époux, aucune piste ne concorde avec les seuls indices qui subsistent. "Si elle s'est suicidée sur le parcours qui a été identifié par les chiens, on l'aurait forcément retrouvée", analyse-t-il. "L’accident, c'est pareil. On peut se casser la figure même dans un endroit pas compliqué, mais on retrouve rapidement la personne."