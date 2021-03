Nicolas Sarkozy condamné dans l’affaire des "écoutes" : le film de la journée

L'ancien chef de l'État est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence et est condamné à trois ans de prison dont un an ferme, tout comme son ami avocat, Thierry Herzog, et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Pour le tribunal, il existait bien un pacte de corruption entre les trois hommes. La défense de Nicolas Sarkozy se dit stupéfaite.